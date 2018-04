Monkeys Tales sarà allo Svilupparty 2018 con OMEGA the Beginning, avventura story-driven

Il team Monkey Tales Studio sarà presente allo Svilupparty 2018 con OMEGA: The Beginning, un’ avventura grafica story-driven in terza persona completamente realizzata in RealVoxel, una particolare tecnica di produzione degli assets ideata in esclusiva dallo studio, che fa il suo debutto al pubblico in questo titolo.

Questo piccolo racconto interattivo parlerà della turbolenta storia del piccolo Teni, un vivace adolescente con un passato da scrittore, privato della gamba destra a causa di un incidente. Il giocatore vestirà i panni del suo miglior amico di infanzia, che si sente responsabile dell'incidente, frutto del caso. Il suo compito sarà quindi quello di accudirlo ed assecondare le sue richieste alle volte anche abbastanza pittoresche, permettendo così di vivere un‘intensa storia d’amicizia che porterà ad un epilogo completamente inaspettato.

Durante il gameplay i giocatori avranno completa libertà d’azione nell'esplorazione di stanze e livelli, saranno in grado di riconoscere luoghi e monumenti storici adeguatamente inseriti nel contesto della storia e potranno persino utilizzare illustri personaggi storici che guideranno il susseguirsi di eventi legati alla soluzione di uno o più enigmi logici.