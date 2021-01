Monolith dopo La Terra di Mezzo: Warner Bros brevetta il Nemesis System

A pochi giorni di distanza dalle rivelazioni sulla natura Live Service dei futuri giochi Warner Bros tra Suicide Squad e Gotham Knights, in rete rimbalza la notizia del brevetto depositato da WBIE per "cementare" tutti i diritti sulle proprietà intellettuali legate al Nemesis System.

Dietro a questo marchio si cela il particolare sistema escogitato da Monolith Productions per arricchire l'esperienza ruolistica e la progressione de La Terra di Mezzo L'Ombra di Mordor e del successivo La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra.

Grazie al Nemesis System, il team di Monolith ha potuto generare in maniera procedurale delle schiere di Capitani nemici e sottoposti orcheschi capaci di ricordare gli incontri avvenuti in precedenza con Talion. In questo modo, gli emuli del Ramingo hanno potuto vivere delle avventure decisamente più stratificate e, per questo, divertenti.

Dal lancio de La Terra di Mezz L'Ombra della Guerra, Warner Bros Entertainment Inc. ha provato più volte a brevettare il Nemesis System ma senza riuscirvi fino all'ottobre del 2020, ossia fino all'ultima domanda presentata da WBIE e accolta dall'ente federale statunitense preposto alla registrazione dei marchi e delle proprietà intellettuali.

D'ora in avanti, perciò, l'utilizzo di questa importante meccanica di gameplay sarà ad appannaggio esclusivo di Monolith Productions e delle software house interne a Warner Bros. Non è un caso, ad esempio, se nei mesi scorsi si è fatta largo sui social e sui forum di settore la voce di corridoio (ancora tutta da dimostrare) sulla possibile dozione del Nemesis System in Batman Gotham Knights.