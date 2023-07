Monolith Requiem of the Ancients annunciato: l'evocativa avventura arriva nel 2024

Il nuovo ID@Xbox Showcase di luglio 2023 si è aperto con una World Premiere: ad aprile le danze è infatti Monolith Requiem of the Ancients, un nuovo evocativo Action/RPG 3D in terza persona targato Versus Evil.

Monolith Requiem of the Ancients ci porta nel magico mondo di Gliese, un pianeta mistico minacciato dalle forze del male, intenzionate a distruggerlo un poco alla volta. Nei panni di un coraggioso eroe, aiutato nel suo cammino da una misteriosa entità, il giocatore dovrà farsi strada tra le orde di nemici sfruttando a suo vantaggio il potere del Runic Swarm, che gli consentirà di affrontare ad armi pari ogni avversario in un lungo e pericoloso viaggio volto a salvare il pianeta.

I combattimenti si prospettano numerosi e frenetici, con il protagonista che farà ricorso ad un'ampia gamma di attacchi ed abilità speciali per fronteggiare qualunque ostilità, nel frattempo che esplora scenari variegati e spettacolari, pieni di paesaggi mozzafiato ma anche di pericolose trappole ed ostacoli da non sottovalutare. Ed oltre ad un concreto assaggio del gameplay c'è spazio anche per una prima finestra di lancio indicativa: Monolith Requiem of the Ancients è previsto su Xbox Series X/S e Xbox One nel corso del 2024, sebbene manchi per il momento maggiore chiarezza su quando il gioco sarà disponibile sul mercato.