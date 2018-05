Monolith Soft alla ricerca di nuovo personale per lo sviluppo di un gioco action

Dopo aver lanciato con successo Xenoblade Chronicles 2 e averlo supportato tramite patch e aggiornamenti con nuovi contenuti, Monolith Soft ha annunciato su Twitter di essere alla ricerca di personale per lo sviluppo del suo prossimo progetto.

Nello specifico, la software house giapponese ha bisogno di un technical artist, programmatore, planner e designer, che possano lavorare su animazioni, modelli poligonali, mappe e level design. Ancora più interessante è il fatto che nel messaggio venga specificato che si tratta di annuncio urgente e che il progetto in lavorazione sia titolo action. L'artwork che accompagna il post è lo stesso che era stato allegato a un altro annuncio di lavoro pubblicato nel corso dell'estate che ritrae una fanciulla dai capelli biondi in procinto di sguainare la spada. Anche in quel caso si era parlato di un "ambizioso gioco d'azione, differente rispetto ai precedenti titoli della compagnia", dunque si tratta senza dubbio dello stesso progetto. Cosa vi aspettate da Monolith Soft? Ricordiamo che la software house giapponese è conosciuta soprattutto per Xenoblade Chronicles 1 e 2 e Xenoblade Chronicles X, ma nel corso degli ultimi anni ha anche collaborato allo sviluppo di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Splatoon, Pikmin 3 e The Legend of Zelda: A Link Between Worlds.