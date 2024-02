Monolith Soft assume per il prossimo progetto: Xenoblade Chronicles 4 o nuova IP?

Monolith Soft è attivamente al lavoro sul suo prossimo gioco, attualmente avvolto nel mistero. E per portare avanti al meglio il progetto lo studio nipponico è alla ricerca di nuovo personale con il quale ampliare il proprio organico. Viene spontaneo pensare a Xenoblade Chronicles 4, ma sarà davvero così?

Nell'annuncio di lavoro, infatti, Monolith Soft cita esplicitamente di essere al lavoro su un nuovo Action tridimensionale che potrebbe anche non essere collegato alla serie di Xenoblade Chronicles, notoriamente Action/RPG. Tra i requisiti richiesti ai candidati c'è non solo l'utilizzo degli attuali motori grafici e con lo sviluppo di produzioni AAA, ma anche esperienze pregresse nello sviluppo di Action 3D. Non si fa invece menzione a giochi di ruolo.

Chiaramente questo non significa affatto che lo studio giapponese non sia realmente a lavoro su Xenoblade Chronicles 4, prossimo episodio del suo acclamato brand campione di vendite: considerato che Xenoblade Chronicles 3 ha fatto raddoppiare i profitti di Monolith Soft è piuttosto scontato che la compagnia non voglia rinunciare a una serie ormai molto amata in tutto il mondo. Al tempo stesso non è però del tutto da escludere che un prodotto del tutto diverso e completamente votato all'azione possa essere effettivamente in sviluppo, dando magari vita ad un nuovo franchise.

Non bisogna tuttavia dimenticare anche quanto affermato in passato da Monolith Soft, ossia che un eventuale Xenoblade Chronicles 4 potrebbe essere molto diverso dal resto della serie. A questo punto va anche considerata l'ipotesi che il prossimo gioco del brand possa avere un'impostazione ancora più Action rispetto al passato in modo così da portarlo verso nuovi orizzonti.



Una cosa comunque è sicura: in futuro sentiremo nuovamente parlare di Monolith Soft e della sua prossima meraviglia, qualunque sia la sua natura.