Monolith Soft assume sviluppatori per un nuovo gioco di The Legend of Zelda

Monolith Soft (studio autore di Xenoblade Chronicles e Xenoblade Chronicles 2) ha annunciato di essere alla ricerca di nuove figure professionali da inserire nel team che si occuperà di... un gioco della serie The Legend of Zelda.

Il team giapponese sta cercando programmatori, artisti, designer e project manager per "seguire i lavori su gioco della serie The Legend of Zelda", indicazione importante poichè Monolith ha collaborato in passato allo sviluppo dell'acclamato The Legend of Zelda Breath of the Wild, uscito nel 2017 su Wii U e Nintendo Switch.

Che Monolith sia al lavoro su The Legend of Zelda Breath of the Wild 2? In ogni caso, appare certo come il team sia stato chiamato a supportare la squadra di Nintendo nello sviluppo del prossimo gioco "regolare" della saga di Link, che numerosi rumor vorrebbero già in fase di lavorazione con uscita prevista nel 2021/2022.

L'annuncio di lavoro di Monolith non sembra essere invece riferito a The Legend of Zelda Link's Awakening, remake del titolo omonimo uscito nel 1993 su Game Boy, in arrivo su Switch a fine anno e ormai in avanzata fase di sviluppo. Non ci resta che attendere per saperne di più sul nuovo Zelda per Switch...