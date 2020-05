Monolith Soft, non solo Xenoblade Chronicles DE: primi indizi sul nuovo gioco

Mentre la pubblicazione di Xenoblade Chronicles: Definitive Edition su Nintendo Switch è ormai prossima, il team di Monolith Soft offre le prime dichiarazioni legate ad un misterioso progetto ancora non annunciato.

Nel corso di un'intervista concessa a Famitsu, noto magazine giapponese, il Game Director Tetsuya Takahashi ha infatti ufficialmente confermato che i team interni di Monolith Soft hanno gestito nel corso degli ultimi anni molteplici progetti. Nel discutere della durata dell'Epilogo inedito di Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, l'autore ha svelato che il contenuto avrebbe potuto essere più esteso, ma che la software house ha preferito concentrarsi anche su altri fronti.

Immediatamente dopo la pubblicazione di Xenoblade Chronicles 2, avvenuta nel dicembre 2017, la software house ha avviato i l lavori su di un gioco ancora non noto al grande pubblico. Questo misterioso progetto è stato in seguito presentato a Nintendo nel corso del maggio 2018. Il tutto sarebbe infine entrato in piena produzione già nell'estate del medesimo anno. Un team interno si sta attualmente dedicando esclusivamente al nuovo progetto, mentre un secondo ha come unico focus Xenoblade Chronicles: Definitive Edition. Un terzo gruppo di lavoro Monolith sta invece supportando entrambi i lavori.



Complessivamente, dunque, il misterioso gioco Monolith dovrebbe essere in lavorazione approssimativamente da un anno e mezzo o due anni circa: di cosa potrebbe trattarsi?