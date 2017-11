Monolith Soft vorrebbe portare Xenoblade Chronicles X su Nintendo Switch

Consotto i riflettori, Tesuya Takahashi, presidente di, ha fatto un passo indietro tornando a discutere di, capitolo della serie JRPG rilasciato nel 2015 su Nintendo Wii U.

Nello specifico, Takahashi ha parlato di come sia nelle sue volontà portare il gioco su Nintendo Switch. A tal proposito ha infatti dichiarato: "Personalmente parlando, ci sono delle volte in cui gioco a Xenoblade Chronicles X e penso a come sarebbe bello poterlo giocare su Switch. Naturalmente questo dipenderà dalla domanda e altri fattori simili, ma ci penserò su quando dovrò discutere dei piani futuri con Nintendo".

Ricordiamo che Xenoblade Chronicles 2 sarà disponibile a partire da domani in esclusiva su Switch. Il gioco sta guadagnando il favore di numerose testate videoludiche, compresa quella di Everyeye.it, che ha premiato il gioco con un sonoro 9.2: per tutti i dettagli del caso, vi rimandiamo alla nostra recensione.