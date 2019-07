Monolith Software al lavoro su Zelda Breath of the Wild 2, Xenoblade e un terzo progetto!

Si prospetta un periodo decisamente intenso per Monolith Software, che ha recentemente avuto modo di aprire un secondo studio presso la capitale del Giappone.

Suggerimenti decisamente interessanti sulle attività della software house emergono in particolare da diversi annunci di lavoro pubblicati dalla medesima. Secondo quanto segnalato dal portale francese Gamekyo, infatti, sulla pagina dedicata alla ricerca di personale del sito di Monolith Software sono attualmente disponibili tre "indizi visivi" in lingua giapponese legati ai prossimi progetti del team. Questi si riferirebbero:

Ad un'operazione di sostegno da parte della software house nella realizzazione di The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 ;

; Una produzione interna legata al franchise di Xenoblade , sulla quale tuttavia non vengono offerte informazioni specifiche;

, sulla quale tuttavia non vengono offerte informazioni specifiche; Una produzione interna, che, secondo Gamekyo, "sembra essere una nuova licenza";

Insomma, sembra che qualcosa stia bollendo in pentola presso gli studi di Monolith Software: siete curiosi di saperne di più?Vi ricordiamo che il sequel del capitolo Wii U e Nintendo Switch è stato annunciato nel corso dell'E3 2019 con un primo teaser trailer di Zelda Breath of the Wild 2 . Da allora, i fan hanno tradotto il linguaggio Gerudo visibile all'interno del filmato. Il progetto di The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 è ad ora privo di una finestra di pubblicazione.