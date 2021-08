Monopoly Arcade Pac-Man in offerta lampo quest'oggi su Amazon

Tutti noi conosciamo il classico gioco di Monopoly, famoso in tutto il mondo per la sua semplicità ed alto tasso di divertimento. Quest'oggi su Amazon abbiamo scovato un'offerta interessante dedicata agli appassionati di giochi di società e videogiochi.

La variante del Monopoly a tema Pac-Man è infatti acquistabile quest'oggi su Amazon in offerta lampo a soli 21,30 euro, con lo sconto del 47% dal prezzo di listino di 39,99 euro, si tratta del prezzo più basso di sempre per questo articolo.

All'interno della confezione è presente un mini cabinato di Pac-Man che svolge la funzione di banca: nel gioco Monopoly Arcade Pac-Man i giocatori guadagnano punti anziché soldi, acquistando livelli e giocando mini-partite a Pac-Man sull'unità banca e arcade.

I giocatori si spostano lungo il tabellone come Pac-Man e ad ogni turno muovono anche la pedina fantasma, il dado fantasma determina gli spostamenti del fantasma. I partecipanti si spostano lungo il tabellone e possono avanzare di un livello o rubarlo in base alla casella in cui si trovano, passando o fermandosi sul Via si inizierà una partita a Pac-Man.

Si dovrà inserire la moneta in plastica nell'unità banca e arcade per verificare i punteggi, pagare affitti, acquistare, vendere o rubare livelli, giocare mini-partite a Pac-Man e molto altro.

