Monopoly Edizione Fortnite arriva in Italia a dicembre, già aperti i preordini

Fortnite è il fenomeno di costume dell’anno: più di 125 milioni di giocatori in tutto il mondo hanno preso parte alla mitica battaglia battle royale di Epic Games imitandone i celebri balletti.

Hasbro, da leader mondiale nella creazione e distribuzione di giochi in scatola per tutte le età, collabora con la software house americana e annuncia l’arrivo in Italia dell’attesissimo Monopoly: Fortnite Edition in lingua italiana. Il videogioco del momento e il gioco da tavolo più famoso al mondo, l’unico che in oltre 80 anni di storia ha fatto giocare più di un miliardo di persone, formano una squadra imbattibile pronta a portare le appassionanti battaglie reali nella vita reale, direttamente nel salotto di casa.

Questa speciale edizione del celebre gioco di contrattazione e compravendita immobiliare stravolge le carte in tavola: non si tratta più di arraffare proprietà e diventare il più ricco del tabellone, ma di una vera e propria battaglia reale per cui vince chi riesce a resistere più a lungo. Nella nuova edizione di Monopoly dedicata a Fortnite, i giocatori dovranno conquistare nuove location, sconfiggere gli avversari ed evitare la tempesta. Gli sfidanti potranno scegliere tra uno dei divertenti 27 outfit del gioco e partire alla conquista di Boschetto Bisunto, Condotti Confusi, Tomato Town e tanti altri luoghi della serie Fortnite. Attenzione però, ogni volta che qualcuno passa dal Via, una nuova tempesta inizia a muoversi mettendo alla prova i giocatori e i punti vita accumulati. Come in ogni match della battaglia reale di Fortnite, l’ultimo giocatore rimasto in vita vince! In questa nuova edizione di Monopoly tutti gli elementi classici del gioco cambiano veste: le carte imprevisti si trasformano in carte tempesta e quelle probabilità in carte forzieri. Il set include il dado per ottenere medikit, costruire muri o perdere punti vita, 27 skin per i personaggi, 15 carte tempesta, 16 carte forziere, 8 carte muro, 1 dado numerato, 1 dado azione, 110 monete punti vita e una guida del gioco.

Il nuovo Monopoly Fortnite in lingua ITALIANA debutterà nel nostro Paese nel mese di dicembre, ma è già disponibile per il preordine su Amazon e GameStop, giusto in tempo per i regali di Natale. Seguirà nella prima metà del 2019 anche una nuova ed esclusiva serie di blaster Nerf personalizzati con lo stile Fortnite.

“Fortnite è diventato rapidamente un fenomeno culturale con decine di milioni di giocatori in tutto il mondo che sono già in trepidante attesa dei blaster Nerf per ricreare le loro battaglie reali anche dal vivo!” - dichiara Jonathan Berkowitz, President Hasbro Brands - che continua: “Grazie alla nostra collaborazione con Epic Games, i fan avranno ora la possibilità di provare le battaglie reali in un modo tutto nuovo, che si tratti di sano divertimento con i blaster Nerf o di sperimentare emozionanti strategie di Monopoly con gli amici!”. Mark Rein, Co-fondatore di Epic Games, aggiunge: “Hasbro è nota per la creazione di brand famosi in tutto il mondo, siamo onorati di collaborare con loro a questa divertente lineup di Fortnite”. Tanto da sostenere: “I blaster Nerf sono davvero lo strumento giusto per rivivere le battaglie di Fortnite fuori dal gioco, nella vita reale, e non vediamo l’ora di vedere i fan ricreare le storie del videogioco portando le battaglie reali sul tavolo di casa con Monopoly”.

Fortnite è il videogioco di azione di Epic Games che permette ai giocatori di lanciarsi in una Battle Royale tutti contro tutti a 100 giocatori o in una campagna cooperativa per Salvare il Mondo contro orde di mostri. Craftare e lootare sono termini ormai comuni nel mondo dei più giovani, che atterrano ora nel tabellone del board game più famoso al mondo per partite avvincenti e sempre diverse. I fan di Fortnite stanno per crescere a dismisura e continueranno a farlo anche grazie a Monopoly: Edizione Fortnite in Italiano. Dopo più di 125 milioni di download in tutto il mondo su PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One, Switch, iOS e Android, si aggiungeranno gli appassionati del gioco da tavolo, per divertirsi con le avvincenti battaglie reali grazie al gioco di contrattazione più famoso del mondo: tutti insieme appassionatamente!