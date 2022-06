Monopoly: l'edizione della seconda stagione di Fortnite è in offerta a soli 13 euro

Super promozione su Amazon, la versione del famosissimo gioco in scatola Monopoly a tema Fortnite (stagione 2) è in offerta all'incredibile prezzo di 13 euro, con lo sconto del 57% dal prezzo di listino di 29,99 euro.

Clicca qui per acquistare questa edizione di Monopoly ad un prezzo incredibile



In questa edizione Fortnite del gioco Monopoly, i partecipanti rivendicano luoghi, combattono gli avversari ed evitano la Tempesta per sopravvivere. Il gameplay, il design ed i componenti del gioco da tavolo includono elementi ed oggetti ispirati al videogioco, tra cui i luoghi noti di Fortnite.

Invece di utilizzare le iconiche banconote Monopoly, i giocatori guadagnano punti salute per poter combattere. Prima di iniziare il gioco si potrà scegliere un personaggio tra i 27 disponibili, dopodiché si inizierà a combattere, il dado azione consente ai giocatori di raccogliere pacchetti salute, costruire muri e danneggiare gli avversari. Al passaggio dal VIA! si scatenerà la Tempesta che farà perdere punti HP agli avversari. Esattamente come nel videogioco Fortnite, vincerà l'ultimo giocatore che sopravviverà.

Il gioco sarà utilizzabile da un minimo di 2 ad un massimo di 7 giocatori, l'edizione che vi proponiamo è completamente localizzata in italiano. Rispetto alla versione precedente, ci saranno ben 27 nuovi personaggi utilizzabili.