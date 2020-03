Dopo Monopoly Fortnite arriva la versione di Jenga dedicata al Battle Royale di Epic

Più di 250 milioni di giocatori in tutto il mondo, con un montepremi di ben 100 milioni di dollari per la passata stagione competitiva. È Fortnite, il videogame dei record, il più giocato e discusso in assoluto, un vero e proprio fenomeno globale.

Chissà quanti giocatori di ogni età sognano di giocare dal vivo una delle tantissime appassionanti partite disputate su pc, console, tablet o smartphone. Adesso il loro sogno diventa sempre più vero e tangibile: dopo il recente successo dell’edizione speciale Monopoly Fortnite, Hasbro ed Epic Games annunciano l’arrivo dell’esilarante Jenga Fortnite, con una modalità di gioco del tutto nuova che catapulterà i giocatori all’interno del mitico battle royale.

Già dai primi istanti di gioco, i player più attenti riconosceranno immediatamente i personaggi iconici del videogame: Cuddle Team Leader, Peely, Fishstick e Jonesy saranno infatti i protagonisti – con tanto di pedine – del nuovo Jenga edizione Fortnite. L’obiettivo è prendere d’assalto la torre con il proprio personaggio e arrivare in cima sani e salvi prima degli altri. Ma attenzione: se la torre cade, il giocatore che ha causato il crollo è fuori dai giochi, un po’ come accade già nelle combattutissime sfide con l’alter-ego videoludico. La novità, rispetto al Jenga Classico, è rappresentata dallo speciale spinner (in dotazione), che renderà più adrenalica e imprevedibile l’ascesa verso la cima della torre: basterà infatti far ruotare la freccia per scoprire quale sarà la mossa successiva, dai livelli da scalare ai blocchi da impilare (in questa speciale edizione rappresentano tre materiali diversi: legno, mattoni e metallo). E così, tra un’imprevisto e un altro, bisognerà far salire il proprio personaggio più in alto possibile, prima che la torre cada. Ci si può giocare da un minimo di 2 a un massimo di 4 persone, basta avere più di 8 anni e la “mano ferma” come si suol dire. Chi riuscirà a scalare la torre prima degli altri, sfidando la forza di gravità?

Come sempre, a fare da apripista anticipando i tempi è l’intramontabile Monopoly. È stato infatti il primo gioco da tavolo in assoluto a omaggiare il fenomeno di costume degli ultimi anni che ha rivoluzionato il mondo dei videogame, Fortnite. L’edizione speciale Monopoly Fortnite, che quest’anno si rinnova con un nuovo pack e nuove skin, non può che stravolgere le carte in tavola: non si tratta più di arraffare proprietà e diventare il più ricco del tabellone, ma di una vera e propria battaglia reale per cui vince chi riesce a resistere più a lungo. In più, tutti gli elementi classici del gioco cambiano veste, a cominciare dalle carte imprevisti che si trasformano in carte tempesta e quelle probabilità che diventano carte forzieri.

I giocatori non devono far altro che conquistare nuove location, sconfiggere gli avversari ed evitare la tempesta. Gli sfidanti possono scegliere tra una delle famosissime 27 skin tratte dal gioco e partire alla conquista di Boschetto Bisunto, Condotti Confusi, Tomato Town e dei tanti altri luoghi tipici del notissimo videogioco. Attenzione però, ogni volta che qualcuno passa dal Via! una nuova tempesta inizia a muoversi mettendo alla prova i giocatori e i punti vita accumulati. Come in ogni match di battle royale che si rispetti, anche con Monopoly Fortnite vince l’ultimo giocatore rimasto in vita e non il più ricco come di solito avviene nel gioco di contrattazione e compravendita immobiliare più famoso di tutti i tempi.