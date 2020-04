Monopoly+ è giocabile gratis per un'intera settimana! Link per il download

Ubisoft ha ben pensato di dare a tutti i giocatori PC un ulteriore incentivo per restare a casa in questo difficile periodo di quarantena: Monopoly+ può essere giocato in maniera completamente gratuita per un'intera settimana, ovvero fino alle ore 20:00 del 27 aprile.

Il gioco del Monopoly non ha certo bisogno di presentazioni, ma in questa versione "plus" presenta una città completamente 3D che si sviluppa al centro del tabellone nel corso della partita, con quartieri che presentano una precisa identità e caratteristiche uniche. Gli abitanti interagiscono in maniera dinamica, reagendo alle azioni del giocatore e celebrando i suoi risultati. Viene offerta anche la modalità Speed Tie, che permette di vivacizzare le partite scegliendo tra un catalogo di sei differenti regole della casa.

Per giocare gratis a Monopoly+ su PC dovete dirigervi a questo indirizzo e cliccare sul pulsante grigio con la scritta PC (è obbligatorio un account Uplay). Una volta premuto, il gioco verrà aggiunto alla libreria di Uplay PC: a quel punto non dovrete far altro che avviare il client (può essere scaricato da questa pagina), effettuare il download e avviare il gioco.

Monopoly+ non è l'unico gioco gratuito offerto oggi. Anche il team italiano Invader Studio quest'oggi ha deciso di offrire Daymare 1998 gratis su PC.