Monopoly Go, quanto è costato promuoverlo? Tantissimo, come un AAA!

Disponibile dall'aprile 2023, nel suo primo anno Monopoly Go ha superato i 2 miliardi di dollari in incassi rivelandosi così un successo enorme per Scopely. Il merito va anche alla massiccia campagna marketing portata avanti dagli autori che ha aumentato notevolmente la diffusione del gioco.

Ma quanto hanno speso i produttori per promuovere il suo titolo mobile gratis? Preparatevi perché la cifra è davvero da capogiro: come rivelato dal co-CEO di Scopely, Javier Ferreira, in tutto l'azienda ha speso la bellezza di 500 milioni di dollari per marketing ed acquisizione utenti. Si tratta di numeri incredibili se si pensa che cifre simili sono richieste per lo sviluppo e promozione di un videogioco Tripla A di punta nell'industria videoludica (anzi, spesso anche molto meno) o di un blockbuster cinematografico di Hollywood.

L'enorme somma di denaro investito nella promozione di Monopoly Go ha comunque permesso agli sviluppatori di recuperare abbondantemente le spese grazie all'enorme successo dell'opera free to play disponibile su dispositivi mobile iOS e Android, con i due miliardi d'incassi fin qui registrati e che potrebbero crescere ancora di più nel prossimo futuro considerato che il gioco, secondo le stime di Scopely, è stato scaricato da almeno 150 milioni di persone dal lancio ad oggi.

