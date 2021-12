Monster Boy and the Cursed Kingdom si aggiorna per PS5 con supporto 4K fino a 120fps

Monster Boy and the Cursed Kingdom (Monster Boy e il Regno Maledetto nella versione italiana) si aggiorna per PlayStation 5, il gioco sviluppato da Game Atelier e pubblicato da FDG arriva dunque sulla console next-gen di Sony a partire da oggi.

Il gioco è in vendita sul PlayStation Store al prezzo di 39.99 euro, chiunque possieda la versione per PlayStation 4 potrà effettuare l'upgrade all'edizione PS5 senza costi aggiuntivi. Ma quali sono le novità dell'aggiornamento next-gen?

Monster Boy and the Cursed Kingdom per PlayStation 5 supporta il controller DualSense e gira in 4K nativi fino a 120fp, per il resto non ci sono novità legate ai contenuti, al gameplay o alla storia, le uniche differenze riguardano il comparto tecnico.

Game Atelier sta sviluppando anche una versione di Monster Boy e il Regno Maledetto per Xbox Series X/S, al momento però l'upgrade per la console Microsoft non è disponibile e non ci sono notizie precise a riguardo. Sviluppato come vero e proprio tributo ai giochi di Wonder Boy per Master System, Monster Boy and the Cursed Kingdom ha riscosso un buon successo di critica e pubblico e gli sviluppatori di Game Atelier sono al lavoro su un nuovo gioco, non sappiamo se si tratti di un progetto completamente originale o magari di un titolo basato su una IP già nota.