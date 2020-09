Monster Boy and the Cursed Kingdom annunciato per PS5 e Xbox Series X/S

Il publisher britannico FDG Entertainment ha annunciato che Monster Boy and the Cursed Kingdom (conosciuto anche come Monster Boy e il Regno Maledetto) arriverà su PlayStation 5, Xbox Series X/S, la finestra di lancio non è stata però specificata.

La versione next-gen di Monster Boy and the Cursed Kingdom supporterà la risoluzione nativa 4K/120fps (via HDMI 2.1), gli sviluppatori hanno inoltre rivelato il possibile supporto al DualSense su PlayStation 5, non è ancora chiaro però in che modo il gioco sfrutterà le potenzialità del nuovo controller Sony.

Tutti i possessori di Monster Boy and the Cursed Kingdom per PS4 e Xbox One riceveranno l'aggiornamento gratuito alle versioni PS5 e Xbox Series S/Series X, se siete interessati potete dunque tranquillamente recuperare il gioco anche sulle console di attuale generazione.

Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Monster Boy and the Cursed Kingdom, provato dal nostro Francesco Fossetti ed elogiato con queste parole: "Monster Boy e il Regno Maledetto è il grande rilancio di una serie sparita dalle scene per troppo tempo, e l'inequivocabile dimostrazione che approcci e strutture classiche possono trovare spazio nel panorama videoludico odierno. Un prodotto prezioso, molto più complesso e maturo di quanto la sua estetica possa lasciar immaginare."