Monster Boy and the Cursed Kingdom arriva a novembre, sarà giocabile alla Gamescom

Il publisher FDG Entertainment ha annunciato che Monster Boy and the Cursed Kingdom sarà disponibile dal 6 novembre 2018 in formato retail e digitale su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Monster Boy and the Cursed Kingdom si presenta come il successore spirituale della serie Wonder Boy, un platform 2D open-world con elementi RPG, che si pone l'obiettivo di mantenere inalterato lo spirito della serie a cui si ispira. Il protagonista del gioco è Jin, chiamato a sconfiggere il suo stesso zio, Nabu, intenzionato a gettare il regno nell'oscurità...

Realizzato per festeggiare il trentesimo anniversario della serie, Monster Boy and the Cursed Kingdom si pone l'obiettivo di restituire il feeling del gioco originale a una nuova generazione di utenti. Effettuando il preordine si riceverà l'esclusiva Launch Edition che include un manuale a colori da 24 pagine e due fogli di adesivi. Il gioco sarà inoltre presente alla Gamescom in forma giocabile allo stand Nintendo.