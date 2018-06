Monster Boy and the Cursed Kingdom: pubblicato il trailer dell'E3

In occasione dell'E3 2018, FDG Entertainment ha pubblicato un nuovo trailer dedicato a Monster Boy and the Cursed Kingdom, il successore spirituale di Wonder Boy, Monster Boy and the Cursed Kingdom atteso su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Il filmato, che potete visionare in cima alla notizia, mette in mostra alcune sequenze di gameplay ambientate nelle location deliziosamente realizzate dagli sviluppatori, e permette di osservare in azione i personaggi, i nemici, e i boss.

Monster Boy and the Cursed Kingdom, che come detto si pone come il successore spirituale della serie Wonder Boy, è un platform 2D open-world con elementi RPG, che si pone l'obiettivo di mantenere inalterato lo spirito della serie a cui si ispira. Il protagonista del gioco è Jin, chiamato a sconfiggere il suo stesso zio, Nabu, intenzionato a gettare il regno nell'oscurità. Jin è in grado di trasformarsi in cinque creature differenti, ognuna con le proprie abilità, capacità speciali e caratteristiche, che il giocatore dovrà saper sfruttare per trovare delle vie d'uscita, sconfiggere i nemici e superare i vari livelli proposti nel corso dell'avventura. Il titolo sarà disponibile nel corso dell'estate su PC, PS4, Xbox One e Switch (la versione per la console ibrida di Nintendo sarà giocabile al booth di SEGA all'E3).