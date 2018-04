Monster Boy and the Cursed Kingdom supporterà l'italiano; disponibili nuove immagini

Monster Boy and the Cursed Kingdom è stato annunciato tre anni fa, ma pare che lo sviluppo stia finalmente volgendo al termine. Nelle scorse ore gli sviluppatori hanno pubblicato alcuni interessanti aggiornamenti al riguardo.

Tanto per cominciare, hanno annunciato tutte le lingue supportate, tra le quali è inclusa anche la nostra: tedesco, inglese, francese, italiano, spagnolo, portoghese brasiliano, russo, cinese semplificato, giapponese, coreano. Ha inoltre specificato le lingue sono disponibili in qualsiasi edizione del gioco, non importa in quale paese viene acquistato.

Poco dopo, FDG Entertainment ha pubblicato quattro nuovi screenshot, che potete ammirare nella galleria in fondo a questa notizia. Per l'occasione, ha anche tessuto le lodi del team GameAtelier, che "ha creato qualcosa di davvero speciale". Nelle prossime ore verrà pubblicato ulteriore materiale.

Per chi non lo sapesse, Monster Boy and the Cursed Kingdom si presenta come il successore spirituale della celebre serie Wonder Boy. Si tratta di un platform 2D open-world con elementi RPG, che si pone l'obiettivo di mantenere inalterato lo spirito della serie a cui si ispira. Il protagonista del gioco è Jin, chiamato a sconfiggere il suo stesso zio, Nabu, intenzionato a gettare il regno nell'oscurità. Jin è in grado di trasformarsi in cinque creature differenti, ognuna con le proprie abilità, capacità speciali e caratteristiche, che il giocatore dovrà saper sfruttare per trovare delle vie d'uscita, sconfiggere i nemici e superare i vari livelli proposti nel corso dell'avventura.

Monster Boy and the Cursed Kingdom è atteso nel corso dell'estate su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Recentemente FDG Entertainment ha stretto una partnership con SEGA per la commercializzazione in Nord America delle versioni retail per Nintendo Switch e PlayStation 4. Nessuna notizia, al momento, sul loro arrivo in Europa.