Il publisher indipendenteha annunciato cheper Switch uscirà anche in formato retail grazie al supporto di, che si occuperà della produzione e della distribuzione del gioco in Nord America.

La versione fisica di Monster Boy and the Cursed Kingdom uscirà durante l'estate negli Stati Uniti, al momento non è chiaro se ci siano piani per la pubblicazione dell'edizione scatolata anche in Europa e non sappiamo se questa includerà eventuali bonus come adesivi, cover reversibile, artbook e altri contenuti aggiuntivi oltre alla scheda di gioco.

Restiamo in attesa di ulteriori novità riguardo l'edizione fisica di Monster Boy and the Cursed Kingdom per Nintendo Switch.