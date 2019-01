Monster Boy, Red Dead Online e Destiny 2 in diretta su Twitch il 3 gennaio

Anche per la giornata di oggi abbiamo in programma tre appuntamenti live che vi terranno compagnia su Twitch dalle prime ore del pomeriggio e fino alla tarda serata, con tre live gameplay dedicato ai migliori giochi del momento.

Alle 15:00 spazio a Monster Boy and the Cursed Kingdom giocato da Francesco Fossetti mentre alle 17:00 si torna nel Vecchio West con una nuova sessione di gioco a Red Dead Online. Infine alle 21:00 Giorno Gaming tornerà su Destiny 2 I Rinnegati dopo una breve pausa natalizia.

Tutte le trasmissioni andranno in onda come di consueto sul canale Twitch di Everyeye.it, vi invitiamo a registrarvi per ricevere una notifica pochi minuti prima della diretta, inoltre l'iscrizione è obbligatoria per poter interagire in chat con la redazione e la community. Vi aspettiamo!