Monster Boy e il Regno Maledetto: Primi Dati di Vendita e Nuovo Trailer

Monster Boy e il Regno Maledetto è attualmente disponibile, anche se esclusivamente in versione digitale, per Playstation 4, Xbox One e l'ibrida Nintendo Switch.

Se pur uscito da pochi giorni, Monster Boy e il Regno Maledetto sta già ottenendo un interessante riscontro da parte del pubblico. I primi dati di vendita relativi al gioco, resi noti da FDG Entertainment, parlano infatti di circa 50.000 copie vendute. Per chi desiderasse osservarne più nel dettaglio le dinamiche, segnaliamo inoltre che è stato reso disponibile un nuovo trailer di Monster Boy e il Regno Maledetto. Come di consueto, potete visionare integralmente il video in apertura a questa news.

Per chi non conoscesse il titolo, riportiamo di seguito la descrizione presente sulla scheda di Monster Boy e il Regno Maledetto presente sul sito di Nintendo: "Divertiti con un colorato gioco d’azione e avventura realizzato con la collaborazione di Ryuichi Nishizawa, l’autore della serie originale di Wonder Boy in Monster World. Riuscirà Jin a salvare il regno di Monster World? Aiuta il nostro giovane eroe a sconfiggere nemici davvero impegnativi, scoprire molti luoghi nascosti, potenziare il suo equipaggiamento e molto altro! Potrai anche sbloccare alcune forme speciali dotate di abilità uniche, che potranno consentirti di svelare nuovi percorsi in cui troverai potenti boss e tesori segreti".