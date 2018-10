Monster Energy Supercross 2 annunciato con un trailer, in arrivo a febbraio 2019

Milestone e Feld Entertainment annunciano Monster Energy Supercross The Official Videogame 2: In questo capitolo, disponibile dall'8 febbario su PS4, Xbox One, PC e Switch, i giocatori potranno vestire i panni di campione e vivere l'emozione di una carriera da professionista nel campionato motociclistico off-road più competitivo di sempre.

Tra le novità di Monster Energy Supercross The Official Videogame 2 troviamo:

Una nuova Modalità Carriera

Dal lunedì fino al weekend di gara, un’agenda ricca di attività ed eventi per migliorare la propria abilità alla guida, ma non solo. Per essere un vero pilota professionista infatti, non basta essere veloci in pista, bisogna anche conquistare il cuore dei tifosi per avere accesso agli sponsor più prestigiosi e partecipare alle attività più remunerative, gestire i rapporti con i media e le rivalità con i piloti avversari, con cui ci si potrà poi sfidare nel nuovo Compound, ora incluso nel gioco e ancor più grande e con ben 4 tracciati disponibili. La vita di un vero pilota Supercross non è fatta solo di gare!

Il tuo volto, il tuo stile, la tua pista

Ogni vero pilota ha il suo stile, sia in pista che fuori. Per questo motivo la personalizzazione raggiunge un nuovo livello in Monster Energy Supercross The Official Videogame 2. I giocatori potranno infatti rendere unico il loro personaggio grazie a più di 3.000 oggetti personalizzabili, dall’aspetto fisico agli accessori da indossare durante le gare. In pista, le oltre 300 parti meccaniche sui cui è possibile intervenire, permetteranno di trovare sempre il giusto feeling con la moto. Torna l’apprezzato Track Editor, potenziato con tante nuove funzionalità e ancor più semplice da utilizzare, con cui si potranno creare piste uniche su cui gareggiare, da condividere poi online con tutta la community.

Sfida i più grandi campioni della stagione 2018

Sono più di 80 i piloti della stagione 2018 inclusi nel gioco, tra cui i campioni più famosi come Jason Anderson e Marvin Musquin e, per la prima volta nel gioco, Eli Tomac, tutti fedelmente riprodotti grazie ad una rinnovata tecnologia di scansione dei volti. Anche i 17 tracciati ufficiali, con i nuovi NRG e Raymond James Stadium, sono stati accuratamente riprodotti ed ogni gara è resa ancor più spettacolare dall’incredibile quantità di dettagli: dalle riprese televisive dei replay che rendono ogni gara ancora più realistica, agli spettacolari fuochi d’artificio, un grande classico dell’AMA Supercross Championship.

Una nuova esperienza di gioco

Il team di sviluppo ha lavorato duramente per rendere l’esperienza di gioco più realistica ed accessibile. Grazie alle nuove tecnologie Advanced Inertial Response e Real Terrain Collision, il controllo della moto è diventato estremamente più realistico ed accurato, sia in pista che nelle evoluzioni in aria. La nuova traiettoria Dynamic Flow Aid, inoltre, permetterà a tutti i giocatori di imparare le traiettorie ideali per affrontare al meglio ogni curca e ogni salto.

Irvin Zonca, Head of Game Design in Milestone, commenta così l’annuncio odierno: “nel primo capitolo della serie il nostro principale obiettivo era creare un’esperienza di gioco divertente e adrenalinica, in grado di trasmettere appieno l’emozione di una gara dell’AMA Supercross Championship. Con Monster Energy Supercross 2 – The Official Videogame, l’esperiena di gioco non si ferma in pista ma permette di vivere una vera carriera da professionista a 360°, con tanto di fatta di allenamenti, interviste, attività promozionali con gli sponsor, rivalità e sfide con gli altri piloti e tanto altro.”

"Siamo molto entusiasti per il secondo capitolo di Monster Energy Supercross - The Official Videogame 2", ha affermato Vicki Silver, Chief Marketing Officer presso Feld Entertainment. "La partnership con Milestone ci ha inseriti nel business dei videogiochi come parte di un'ambiziosa strategia utile per far evolvere sia lo sport che il fandom di Supercross in tutto il mondo. Portare la nostra impronta, anche su piattaforme digitali come i videogiochi, in cui la maggior parte del nostro pubblico passa il proprio tempo, permette ai nostri fan di immergersi ancora di più in un'esperienza coinvolgente e realistica del campionato motociclistico più competitivo e di alto profilo del mondo.”