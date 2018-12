Monster Energy Supercross 2: un nuovo video mostra l'area di allenamento

I ragazzi di Milestone hanno pubblicato il secondo video gameplay ufficiale di Monster Energy Supercross - The Official Videogame 2, che si focalizza interamente sulla nuova Area Compound.

In questa estesa zona free-roaming, i giocatori potranno allenarsi alla guida della propria moto ed impratichirsi con i salti e le acrobazie, sfruttando i numerosi percorsi, dossi e rampe disseminati sul territorio. I giocatori avranno anche l'opportunità di sbloccare tre differenti layout per il Compound. Trovate il filmato in apertura di notizia, buona visione!

Il primo video gameplay di Monster Energy Supercross - The Official Videogame 2, pubblicato nelle scorse settimane, ha invece mostrato mostra un giro sul circuito di Tampa, in Florida, con il famoso campione Eli Tomac, sulle note del brano I don't like me anymore dei NOFX.

Ricordiamo che il titolo è atteso per l'8 febbraio 2019 su PlayStation 4, Xbox One PC e Nintendo Switch. Saranno inclusi tutti gli 80 piloti della stagione 2018 riprodotti con la tecnologia di scansione dei volti, i 17 tracciati ufficiali, oltre 3.000 oggetti con cui personalizzare il proprio alter ego virtuale, 300 parametri su cui intervenire per modificare la moto, l'editor dei percorsi e una modalità carriera rinnovata ed espansa.