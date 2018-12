Monster Energy Supercross 2 scatena l'energia nel primo video gameplay

Milestone ha pubblicato il primo video di gameplay di Monster Energy Supercross The Official Videogame 2. Il video mostra un giro mozzafiato sul circuito di Tampa, in Florida, con il famoso campione Eli Tomac e con il brano I don't like me anymore dei NOFX.

Per la prima volta, il gioco sarà caratterizzato da un'adrenalinica colonna sonora punk ricca di band famose, come i NOFX, i Good Riddance e i Sick of It All. Oltre al nuova video di gameplay, Milestone annuncia l’apertura dei pre-order per la versione fisica e dei bonus in game; tutti i giocatori che effettueranno il pre-order del gioco, riceveranno l’esclusivo Infinity Customization Pack, un esclusivo tema animato per il gioco che include un costume da pilota e una livrea per moto (non disponibile su Nintendo Switch).

Disponibile l’8 febbraio 2019 per PlayStation 4, Xbox One, Windows PC e Nintendo Switch, Monster Energy Supercross The Official Videogame 2 permette ai giocatori di mettersi nei panni di un Campione di Supercross e immergersi nell’eccitante vita di un atleta professionista nel campionato motociclistico off-road più competitivo di sempre. Il nuovo titolo mette i giocatori al centro del gioco con una career mode rinnovata, un track editor migliorato, compound di allenamento aggiuntivi e giocabilità migliorata.