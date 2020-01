Monster Energy Supercross 3: il nuovo video gameplay mostra la Cooperativa nel Compound

Gli autori italiani di Milestone scaldano i motori dei bolidi di Monster Energy Supercross 3 e, in vista dell'uscita ormai imminente del loro prossimo racing game, ci mostrano con un video gameplay le novità della Cooperativa nel Compound.

Diversamente dagli scorsi anni, infatti, questa volta gli appassionati della serie possono accedere alle funzionalità e alle sfide dalla cooperativa online anche all'interno dell'area Compound della leggendaria Supercross Test Area in California.

I piloti digitali che accederanno a questa zona di prove potranno allenarsi, correre e girare liberamente sia da soli che, appunto, all'interno di un contesto online ma slegato dalle dinamiche competitive che animano le modalità canoniche del multiplayer.

L'accesso alla cooperativa nel Compound sarà disponibile sin dal lancio di Monster Energy Supercross 3, previsto per il 4 febbraio su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e Google Stadia. Nell'attesa di proporvi la nostra recensione della nuova fatica motoristica di Milestone, vi ricordiamo che il titolo vanterà un nuovo motore fisico e ci permetterà di entrare a far parte di uno dei team ufficiali del campionato mondiale di Supercross 2019. La modalità Carriera correrà parallelamente al modulo multiplayer potenziato dai server dedicati, con l'aggiunta di un editor di tracciati e di diverse opzioni per la creazione e la personalizzazione del proprio pilota.