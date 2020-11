Monster Energy Supercross 4 annunciato con un trailer: tutte le novità

Con un trailer, Milestone e Feld Entertainment hanno annunciato ufficialmente Monster Energy Supercross - The Official Videogame 4, nuovo episodio in uscita l'11 marzo 2021 su PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC Steam e Google Stadia.

Monster Energy Supercross The Official Videogame 4 punta ad offrire una rappresentazione fedele della stagione Monster Energy Supercross 2020, con tutti gli undici stadi e le diciassette piste, comprese le sette varianti di Salt Lake City. Prevista anche una modalità Carriera rinnovata, che consentirà ai giocatori di iniziare il loro percorso dai Supercross Futures fino a raggiungere le categorie 250SX e 450SX, dove dovranno sfidare il maggior numero di piloti professionisti di sempre nella storia del franchise. Le prestazioni di ogni pilota saranno influenzate dalle sue abilità che possono essere aggiornate e gestite grazie a un nuovo sistema di skill tree, che prevede l'ottenimento di punti abilità gareggiando, partecipando a eventi speciali, completando gli allenamenti e rispettando il diario.

Ai piloti digitali verrà messo a disposizione un nuovo Compound ispirato ai paesaggi del Maine, nel quale potranno vagare liberamente in solitaria, in cooperativa oppure sfidando altri giocatori nei numerosi tracciati disponibili. Tornerà il Track Editor, con moduli di personalizzazione basati sulle piste ufficiali del 2020. Tra le nuove opzioni di personalizzazione cosmetica saranno incluse Tuff Blox, strutture di partenza, strutture di traguardo e Leader Pillars. La profondità della personalizzazione sarà garantita da un grande numero di oggetti appartenenti a 110 differenti marchi ufficiali. Le modalità online saranno valorizzate da server dedicati e da Race Director, una modalità che verrà aggiunta dopo il lancio.