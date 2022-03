Monster Energy Supercross 5: moto ruggenti nel video che celebra il lancio

Gli sviluppatori italiani di Milestone festeggiano il lancio di Monster Energy Supercross 5 confezionando un video che riassume l'esperienza di gioco offerta dal loro nuovo titolo motoristico appena approdato su PC e console.

L'ultimo capitolo del videogioco di Supercross targato Milestone è disponibile da oggi, 14 marzo, su PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S in Early Access per coloro che hanno prenotato la Special Edition. La versione PC (Steam) divorerà l'asfalto digitale dello store Valve dal 17 marzo, contestualmente al lancio della Standard Edition su console. Il titolo, ricordano gli autori italiani, supporta l'aggiornamento gratuito da PS4 e PS5 e il sistema Smart Delivery per piattaforme Xbox.

Sviluppato in collaborazione con Feld Entertainment, il nuovo Monster Energy Supercross porta in dote tanti contenuti inediti e numerose migliorie e innovazioni alle modalità 'storiche', a partire ovviamente dalla Carriera.

Inforcando i bolidi virtuali dell'ultimo corsistico di Milestone è possibile cimentarsi nelle sfide di una Carriera che parte dalla categoria dei dilettanti 250SX Futures Class, per poi arrivare alle categorie maggiori e, con esse, alla gloria come Pro. Ampio spazio viene dato anche al Rider Shape System, una funzione che influenza le prestazioni dei piloti della Carriera basandosi su eventi come gli incidenti, le cadute e, con esse, le lesioni procurate in gara, con tanto di fase di riabilitazione incentrata sul completamento di specifici compiti assegnati dal team.

Non mancano poi le moto a 2 tempi per tutte le modalità, la Future Academy per chi si avvicina solo adesso a questo genere di videogiochi, numerose opzioni di accessibilità aggiuntive, l'ampliamento del Track Editor e l'introduzione dell'editor Rhythm Section, dove poter combinare elementi predeterminati e servirsene per progettare complesse sezioni prefabbricate.