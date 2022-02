Monster Energy Supercross 5 salta e atterra nel primo video di gameplay

A quasi quattro mesi di distanza dall'annuncio avvenuto lo scorso novembre', i ragazzi italiani di Milestone sono finalmente pronti a mostrare il primo video di gameplay di Monster Energy Supercross: The Official Videogame 5.

In collaborazione con il celebre creator Enduro - Game, il team milanese ha mostrato uno stralcio di gara per mettere in evidenza le migliorie che ha applicato in questa quinta iterazione della serie. Parliamo innanzitutto di un gameplay migliorato grazie ad alcuni upgrade al controllo della moto, che offrono maggior libertà e precisione, e una rivisitazione del comportamento dello sterzo, che permetterà una guida più precisa in tutte le fasi a terra. Ultimo, ma non per importanza, sono stati affinati anche il sistema delle sospensioni e la gestione della curva, che permettono di essere più aggressivi senza cadere aprendo il gas a fine derapata.

Milestone ha pensato anche ai principianti, mettendo a punto diversi aiuti, compresa la Future Academy, un tutorial amichevole che li guiderà alla scoperta delle basi del Supercross.

Prima di lasciarvi alla visione del video di gameplay, vi ricordiamo che Monster Energy Supercross - The Official Videogame 5 sarà disponibile dal 17 marzo 2022 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e Windows PC via Steam.