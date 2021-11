Monster Energy Supercross 5 sfreccia nel reveal trailer: primi dettagli da Milestone

Mentre il video virale sull'iperrealismo di RIDE 4 che continua a rimbalzare sui social, Milestone guarda al futuro e annuncia ufficialmente Monster Energy Supercross 5, il nuovo capitolo dell'esperienza racing in arrivo nel 2022 su PC e in crossgen su console PlayStation e Xbox.

Realizzato con la partecipazione di Feld Entertainment, il prossimo capitolo dell'esperienza di Supercross targata Milestone porterà in dote molteplici innovazioni e tanti contenuti inediti alle modalità e alle funzioni "storiche", a cominciare dalla Carriera.

In questa sua nuova iterazione, il titolo racing della casa di sviluppo italiana consentirà agli appassionati di intraprendere una Carriera partendo come dilettanti nella 250SX Futures Class, per poi puntare alla conquista della gloria come Pro. In Monster Energy Supercross 5 ci sarà spazio anche per il Rider Shape System, una funzione che influenzerà le prestazioni dei piloti della Carriera in base alle cadute e alle lesioni procurate in gara. Il recupero del proprio alter-ego passerà per l'allenamento e il completamento di specifici compiti assegnati dal proprio team.

Il ventaglio di innovazioni apportate da Milestone comprenderà anche le moto a 2 tempi disponibili in ogni modalità, la Future Academy per i neofiti, un ampliamento delle opzioni di accessibilità, il potenziamento del Track Editor e, con esso, l'introduzione del Rhythm Section Editor, un modulo dove poter combinare elementi preesistenti per progettare complesse sezioni su binari prefabbricati.

L'esperienza multigiocatore di Monster Energy Supercross 5 si caratterizzerà per la presenza del matchmaking crossgen e dello split screen per giocare in locale con i propri amici. Tutte queste funzioni saranno disponibili sin dall'uscita di Monster Energy Supercross The Official Videogame 5, prevista per il 17 marzo su PC, PS4, Xbox One e in versione ottimizzata, con update gratuito, su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.