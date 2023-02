Monster Energy Supercross 6 a Supercross Park: due nuove modalità sfrecciano nel trailer

Dalle scuderie videoludiche italiane di Milestone, ci si prepara a sfrecciare sulle due ruote di Monster Energy Supercross: The Official Videogame 6, nuova iterazione della serie racing.

Con l'avvicinarsi del debutto del gioco, il team di sviluppo nostrano ha colto l'occasione per presentare al pubblico l'area di Supercross Park. Con il trailer di Monster Energy Supercross: The Official Videogame 6 che trovate in apertura, Milestone presenta la sezione free-roaming del gioco. All'interno di Supercross Park, gli aspiranti piloti potranno infatti divertirsi in solitaria o in compagnia, sfrecciando tra aree montuose, aeroporti e persino stadi.



All'interno di Monster Energy Supercross: The Official Videogame 6, gli amanti della serie potranno inoltre scoprire l'area FanFest. Nella zona, i neopiloti potranno seguire le lezioni e i suggerimenti di Jeremy McGrath, il "Re del Supercross" in persona, che per l'occasione apparirà nella serie di Milestone. Infine, presente all'appello anche Rhythm Attack, una modalità di gioco inedita che vedrà i giocatori gareggiare su di un rettilineo in sfide 1v1.

Come già anticipato dal reveal trailer di Monster Energy Supercross: The Official Videogame 6, ricordiamo che il titolo di Milestone approderà sul mercato videoludico il prossimo 9 marzo 2023. Tra poche settimane, gli appassionati potranno dunque salire in sella alla propria due ruote preferita, sui circuiti di PC (via Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.