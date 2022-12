Monster Energy Supercross 6: leak svela il gioco con data di lancio e trailer

Un leak ad opera del solito Tom Henderson ci svela anticipatamente l'arrivo di Monster Energy Supercross 6, il nuovo episodio della serie motociclistica non ancora annunciato in via ufficiale da parte di Milestone.

Tramite le pagine di Insider Gaming veniamo a conoscenza delle caratteristiche principali della produzione, riassunte nella descrizione ufficiale: "Fango, sudore, divertimento e adrenalina: trova il pilota che è in te e tuffati in azione con Monster Energy Supercross 6! Vivi tutte le emozioni del Campionato Monster Energy Supercross 2022 con le moto, i piloti e i tracciati ufficiali. Sfrutta l'ampia gamma di impostazioni per personalizzare ogni dettaglio della tua esperienza di gioco, scegliendo liberamente il grado di realismo e la facilità di guida. Supercross 6 segue una prospettiva completamente nuova e unica: la tua".

Il giocatore potrà confrontarsi con il suo allenatore e mentore, il leggendario Jeremy McGrath nella modalità Carriera: "Accumula successi, impressiona gli sponsor, affronta rivalità uniche e diventa il campione del mondo di Supercross".

Il nuovo Supercross Park offrirà luoghi unici da esplorare da solo o con gli amici. Potrete dimostrare il vostro valore, gara dopo gara, nei tornei a eliminazione singola che si svolgono in luoghi mozzafiato come canyon e foreste. Sarà possibile scegliere come sviluppare le abilità del proprio pilota e regolare ogni dettaglio dell'assetto della moto, ma non solo: si potrà costruire il proprio tracciato ideale con il Track Editor, creare uno stile inconfondibile con l'Editor Caschi e personalizzrea il pilota e la moto grazie a un'ampia gamma di accessori. Infine, il gioco includerà la funzionalitià del cross-play grazie alla quale connettersi ai giocatori di tutte le piattaforme.

Monster Energy Supercross 6 uscirà il 10 marzo 2023, stando al leak, e sarà presentato con un trailer che potete già visionare a questo indirizzo. Rimaniamo in attesa del reveal ufficiale di Milestone, ma nel frattempo potete recuperare la nostra Recensione di Monster Energy Supercross 5.