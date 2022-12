Monster Energy Supercross 6: Milestone svela la data d'uscita su PC, PlayStation e Xbox

Dopo i leak di Monster Energy Supercross 6, Milestone e e Feld Motor Sports alzano ufficialmente il sipario sul prossimo capitolo della serie simulativa di Supercross annunciandone la data di lancio e tutti i contenuti.

La ricca scheda informativa condivisa dagli sviluppatori italiani insieme all'immancabile video reveal di Monster Energy Supercross 6 descrive con dovizia di particolari tutti gli interventi compiuti da Milestone, dalle modalità inedite al gameplay.

Il perno dell'esperienza di gioco sarà rappresentato dalla modalità Carriera, con il sette volte campione di Supercross Jeremy McGrath impegnato ad allenare i giocatori nel corso di una campagna principale con piloti e circuiti ufficiali. Dalla ricerca dei primi sponsor nella 250SX Futures Class agli scontri contro i rivali del 450SX Class Championship, i giocatori scaleranno la classifica da principiante a professionista nel modo più realistico e interattivo possibile.

La Carriera vedrà anche l'ingresso di un albero delle abilità, un sistema elaborato da Milestone per consentire ai giocatori di personalizzare le singole competenze del proprio pilota e programmarne la crescita dello stile di guida in funzione dei propri gusti.

Nel corposo pacchetto di contenuti di Monster Energy Supercross 6 verrà integrato anche l'enorme ambiente free-roaming Supercross Park, con sfide simulative e arcade a cui accedere per affinare le proprie abilità. Non mancheranno poi le competizioni multiplayer con cross-play completo e un ampio ventaglio di personalizzazioni, con gli editor di caschi e piste per esprimere appieno lo stile del proprio alter-ego.

Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6 sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal 9 marzo 2023 su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.