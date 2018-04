Monster Energy Supercross: disponibile il nuovo DLC Compound

Milestone annuncia la disponibilità del nuovo DLC Compound per Supercross The Official Videogame, il videogioco ufficiale del campionato motoristico Monster Energy Supercross. Di seguito, il comunicato stampa diffuso dal publisher.

"Puoi finalmente arricchire il tuo gameplay grazie al nuovo DLC Monster Energy Supercross Compound. Scopri il compound esterno con due piste e metti alla prova le tue abilità con nuove ed entusiasmanti sfide. Scegli tra una pista Supercross e una pista Motocross e migliora le tue prestazioni in modalità Time Attack o gareggia contro altre AI nella modalità Single race. Il DLC Monster Energy Supercross Compound è disponibile per il download su PlayStation 4, Xbox One e Steam a 4,99€."

Monster Energy Supercross è stato pubblicato lo scorso mese di febbraio su PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch e piattaforme mobile iOS e Android.