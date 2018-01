Monster Energy Supercross: nuovo video dedicato alla realizzazione tecnica

ha pubblicato di recente un nuovo video dietro le quinte con cui ci parla delle tecniche utilizzate per realizzare, nuovo titolo dedicato alle motorcross in dirittura d'arrivo su PC, PS4, Xbox One e Switch.

Guidati dalla voce di Ralph Sheheen, commentatore ufficiale del Monster Energy AMA Supercross, si andrà alla scoperta delle quattro regole dietro lo sviluppo della grafica di gioco:

Regola n°1 - “Get real”: tutti i tracciati e gli stadi sono stati fedelmente ricreati usando la fotogrammetria, per un massimo livello di realismo;

Regola n°2 - “In your face feeling”: se i circuiti sono realistici, anche i piloti devono esserlo: tutti i loro volti, infatti, sono stati riprodotti utilizzando un sistema di scanning 3D;

Regola n°3 - “Building media for heroes”: l’utilizzo delle cut scenes, speciali contributi video come le presentazioni reali dei tracciati, dei piloti e del podio garantiscono di vivere attraverso il gioco l’esperienza più autentica del Supercross;

Regola n°4 - “Be there feeling”: tutti gli avanzamenti tecnologici e grafici, insieme al menu 3D e a un sorprendente polishing a livello artistico fanno sì che ogni giocatore possa sentirsi come un vero eroe del Monster Energy Supercross, pronto a scendere in pista.

Lasciandovi alla visione del filmato che trovate in testata di notizia, vi ricordiamo che Monster Energy Supercross - The Official Videogame sarà disponibile a partire dal 13 febbraio su PC, PS4, Xbox One, e Switch.