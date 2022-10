Monster Gym Championship, controverso gioco gratis Android 'dei Pokémon'

In seguito alla questione Pocket Here We Go (che ora non risulta più disponibile), sembra che ci sia un'altra situazione simile. Infatti, su Android è comparso Monster Gym Championship, un progetto "controverso".

Il titolo mette infatti in evidenza, già dalle immagini presenti sul Play Store, una vicinanza al mondo dei Pokémon, tanto che si legge sin da subito "Pokemon" e "Catch'em All". Sul resto c'è poco da dire, visto che la descrizione inizia con "Evoca e addestra i mostri dei tuoi sogni in Pokebattle". Insomma, sono chiari i motivi per cui il gioco non sta passando inosservato.

Pubblicato da tale Chan Studio, che ha all'attivo solamente questo titolo sul Play Store, Monster Gym Championship è stato scaricato oltre 500.000 volte al momento in cui scriviamo. Sembra che il lancio del gioco sia avvenuto il 15 luglio 2022. Basta poi dare uno sguardo a un video gameplay di Monster Gym Championship per vedere la presenza di Pikachu, Ash Ketchum e così via. Insomma, ci risiamo.

Ricordiamo che di recente The Pokémon Company ha fatto causa ad alcuni team cinesi per la diffusione su dispositivi mobili di un gioco non ufficiale legato ai Pokémon (Pocket Monster Reissue). Vicende di questo tipo non sono purtroppo inusuali, ma sembra che qualcosa si stia muovendo da quel punto di vista, anche se sul Play Store stanno comparendo anche altre app Android "controverse".