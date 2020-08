Monster Harvest: svelato il sandbox tra Animal Crossing e Harvest Moon

Il publisher Merge Games presenta al Future Games Show il progetto di Monster Harvest, un'avventura sandbox con grafica in pixel art e un impianto ludico che trae profonda ispirazione da kolossal sim-life come Harvest Moon e Animal Crossing New Horizons.

L'ultima fatica digitale di Merge Games ci porterà a Planimal Point, un luogo immerso nella natura che dovremo esplorare insieme al nostro alter-ego. Indossando i panni dell'allevatore e del coltivatore, l'eroe di Monster Harvest deve riorganizzare la propria vita in funzione delle risorse accessibili a Planimal Point: il nostro compito sarà perciò quello di addentrarci nelle aree selvagge e acquisire l'esperienza necessaria alla realizzazione degli strumenti utili per la sopravvivenza.

Nel corso dell'avventura, nell'area scelta per allestire il nostro campo base vedremo sorgere persino dei negozi e delle strutture come l'ospedale, il cimitero e delle case che ospiteranno i PNG. Tutto ciò, ovviamente, passerà per un sistema di crafting che promette di essere estremamente profondo e stratificato. Prima di lasciarvi al video di presentazione del nuovo progetto di Merge Games, vi informiamo che l'uscita di Monster Harvest è prevista per fine anno su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.