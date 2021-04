Monster Hunter Stories 2 a 1080p e 30 fps su PC: ecco i requisiti minimi e consigliati

A breve distanza dall'annuncio di un Monster Hunter Digital Event fissato per la prossima settimana, il team di Capcom indirizza un'ulteriore comunicazione agli appassionati della serie.

Come confermato dall'ultimo trailer di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, la prossima produzione dedicata agli hunting game di casa Capcom raggiungerà anche l'universo PC. A pochi mesi dal debutto del gioco, il team di sviluppo ha dunque deciso di rendere noti i requisiti hardware necessari per vivere al meglio l'esperienza. Di seguito, tutti i dettagli offerti dal colosso giapponese:

Requisiti Minimi

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10;

Processore: Intel Core i5-3470 3.20 GHz (o processore AMD equivalente) o superiore;

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 650 / 2GB VRAM;

DirectX: Versione 11;

Rete: Connessione Internet a banda larga;

Memoria: 28 GB di spazio disponibile;

Scheda audio: DirectSound compatibile (necessario il supporto alle DirectX 9.0c o superiore);

Con la presente configurazione, Capcom garantisce una performance che veda Monster Hunter Stories 2 offrire una risoluzione a 1080p, con framerate stabile a 30 FPS.

Requisiti Consigliati

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit;

Sistema operativo: Windows 10;

Processore: Intel Core i5-4460 3.20 GHz (o processore AMD equivalente) o superiore;

Memoria: 4 GB di RAM;

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 760 / 2GB VRAM;

DirectX: Versione 11;

Rete: Connessione Internet a banda larga;

Memoria: 28 GB di spazio disponibile;

Scheda audio: DirectSound compatibile (necessario il supporto alle DirectX 9.0c o superiore);

Anche in questo caso, Capcom garantisce alla community la combinazione tra 1080p e 30 FPS.



Ricordiamo che Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin sarà disponibile su Nintendo Switch e PC a partire dal prossimo 9 luglio 2021.