Monster Hunter verso il 20° anniversario e Capcom chiede: qual è il mostro preferito?

Monster Hunter, la popolare serie di Capcom Monster, sta per spegnere la bellezza di venti candeline e in occasione del suo 20° anniversario ha aperto un sondaggio per capire qual è il mostro preferito dai fan nella storia di tutta la saga.

Il sondaggio resterà aperto dal 20 novembre 2023 fino al 20 dicembre 2023. I partecipanti potranno votare il proprio mostro preferito di sempre, scegliendo chi regna supremo fra una rosa di ben 229 creature.

Per partecipare, occorre cliccare sull'apposito link presente nel post che trovate in calce a questo articolo. Dopodiché, sarà necessario effettuare l'accesso con il proprio ID Capcom per lasciare un voto (un solo voto per account).

Chi parteciperà al sondaggio riceverà in ricompensa uno sfondo a tema gratuito con una grafica completamente nuova. Una volta conteggiati i voti, il team di sviluppo di Monster Hunter creerà un'illustrazione originale con i primi tre mostri che sono risultati tra i preferiti.

Sul sito ufficiale dedicato al 20° anniversario di Monster Hunter, il team fa sapere che le sorprese che Capcom ha in serbo per la community non sembrano finite (e c'è chi spera anche nel vociferato Monster Hunter Paradise):



"Con questi 20 anni di successi alle spalle, speriamo di cavalcare quest'onda e di offrirvi esperienze di caccia più vaste, più belle e ancora più emozionanti, che vi entusiasmeranno e vi sorprenderanno. Vi invitiamo, cari cacciatori, ad unirvi a noi nel viaggio che ci aspetta . Buona caccia!"

L'anniversario avrà luogo nel marzo 2024. Nel frattempo la saga continua a riscuotere grandi numeri, come la quota di 14 milioni di dollari di ricavi per Monster Hunter Now.