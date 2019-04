Monster Hunter 5 annunciato per Nintendo Switch... o forse no?

Capcom ha scelto una data piuttosto strana per il reveal del nuovo Monster Hunter 5, denominato Monster Hunter Portable V in Giappone e Monster Hunter Victory in Occidente... o forse no?

Ovviamente i dubbi in merito sono pochi, in quanto si tratta del pesce d'aprile del sito francese MonsterHunter.fr, che ha orchestrato il finto leak con tanto di logo del gioco, rivelando che "l'annuncio sarebbe imminente ed il primo trailer dovrebbe arrivare questa settimana."

Il pesce è stato certamente ben orchestrato, la fonte parla di "nuovi continenti da esplorare, un nuovo ecosistema, meccaniche di gameplay ereditate da Monster Hunter World, combattimenti sottomarini e 14 tipi di armi, mostri inediti e supporto per il multiplayer online e in locale."

Interessante anche il logo, ma forse troppo simile come filosofia e design a quello di Devil May Cry V, dove il numero 5 è stato sostituito appunto con la "V" (in quel caso per un motivo ben preciso, legato anche al nome del nuovo personaggio).

Insomma, al momento Monster Hunter V non esiste e stato annunciato ma questo non esclude che Capcom stia effettivamente lavorando ad un nuovo Monster Hunter, magari un sequel di Monster Hunter World o un nuovo episodio "numerato" parte della serie regolare.