Monster Hunter: quali sono i 5 mostri più forti della serie?

L'attesa della community per il lancio di Monster Hunter Wilds, alimentata dal suggestivo Reveal Trailer datoci in pasto da Capcom durante i Game Awards 2023, fa da sfondo alle riflessioni dei fan sulle creature da fronteggiare nel nuovo capitolo di questa iconica IP. Ma quali sono i mostri più forti della serie?

Mentre in rete prosegue il dibattito sui dettagli sfuggiti dal video d'annuncio di Monster Hunter Wilds, c'è chi osserva con estrema attenzione al futuro della serie con lo sguardo rivolto al suo glorioso passato, soffermandosi appunto sulle entità ancestrali e sulle creature che, più di ogni altra, hanno dato del filo da torcere ai cacciatori.

Proviamo perciò a riavvolgere idealmente il nastro dei ricordi per andare alla riscoperta delle battaglie più epiche contro i mostri più forti dell'odissea action GDR firmata da Capcom.

Fatalis - Monster Hunter

L'elenco dei mostri più difficili da cacciare o abbattere nella serie di Monster Hunter non poteva che iniziare con Fatalis, il boss finale affrontato dagli esploratori delle lande online del primo Monster Hunter. La creatura dall'aspetto draconico ha mietuto un numero infinito di vittime servendosi delle sue possenti ali, per poi spazzare il campo di battaglia con rapidi affondi portati con la sua lunga coda. E che dire allora delle sue difese impenetrabili e della sua corazza di scaglie imperlata di aculei mortali?

Alatreon - Monster Hunter 3

Conosciuto originariamente come Arubatorion, il Drago Anziano Alatreon è l'ultimo ostacolo da superare per giungere ai titoli di coda in MH3, nonché uno dei mostri più arcigni dell'intera odissea action ruolistica di Monster Hunter. I punti di forza di Alatreon sono i suoi devastanti attacchi elementali, grazie ai quali è capace di far piovere morte e distruzione tra i cacciatori sotto forma di bolidi di ghiaccio acuminati e di scariche elettriche che folgorano sul posto qualsiasi guerriero che ha l'ardire di sfidarlo in battaglia.

Gore Magala - Monster Hunter 4

Il wyvern unico affrontato dai cacciatori di Monster Hunter 4 ha tenuto sotto scacco un numero indecifrato di guerrieri, costringendoli ad una battaglia senza esclusione di colpi che rimane scolpita nella mente di tantissimi appassionati. Grazie anche al suo aspetto spaventoso, con scaglie adamantine a copertura di un corpo possente e delle ali nere che abbracciano l'intera area dello scontro, Gore Magala ha affollato i sogni (e gli incubi) di molti fan, in ragione dei suoi attacchi venefici e dell'eccezionale letalità di ogni suo attacco.

Nergigante - Monster Hunter World

Il Drago Anziano che campeggia sulla copertina di Monster Hunter World è dotato di possenti corna e di un manto ricoperto da aculei, con squame che ricrescono costamente in funzione dei danni arrecati dai gruppi di cacciatori. Le tecniche di combattimento adottate dal Nergigante si basano sia sulla forza che sulla velocità, con un ventaglio di attacchi tanto ampio da comprendere cariche fulminee, picchiate violente, morsi, affondi con le corna e artigliate mortali.

Apex Rathalos - Monster Hunter Rise

La varietà Apex del wyvern volante di Monster Hunter Rise è la summa del lavoro svolto in questi anni da Capcom per stratificare il sistema di combattimento di questa amatissima serie. La furia degli attacchi portati da questa creatura draconica si riflette nella straordinaria aggressività dei suoi movimenti, con picchiate che seminano morte e distruzione accompagnate da artigliate che spezzano il morale dei cacciatori... per poi incenerirne ogni speranza di vittoria (e non solo in senso figurato) con delle palle di fuoco devastanti.

Ma adesso tocca a voi: fateci sapere con un commento quali sono le creature più forti che avete mai affrontato nella serie di Monster Hunter, se c'è una battaglia che vi è rimasta impressa o se desiderate reincontrare i vostri mostri preferiti tra le sabbie cocenti di MH Wilds, atteso al lancio nel 2025 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.