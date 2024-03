Monster Hunter apre la caccia al Nargacuga in un cosplay favoloso di Syn3rgie

Il mese di marzo 2024 segna il 20° anniversario di Monster Hunter, un importante traguardo che verrà celebrato con l'arrivo di due nuovi progetti. La popolare saga di hunting game firmata Capcom è pronta a fare il suo ritorno e lo fa riaprendo la battuta di caccia in anteprima assoluta.

È dal 2004 che Monster Hunter entusiasma la community di giocatori con le sue brutali sessioni di caccia. Se nella prima iterazione i giocatori potevano impugnare solamente poche armi, in questo lungo viaggio la serie è cresciuta fino a portare la sua utenza ad attraversare montagne innevate, rovine antiche e continenti tutti da scoprire.

Con vent'anni di successi alle spalle, Capcom è pronta a lanciare un nuovo capitolo ufficiale della serie. Ai The Games Awards 2023 è stato annunciato con un trailer Monster Hunter Wilds, una caccia ancora più grande da brividi per i giocatori. Non ci sarà solamente quello che viene considerato come il sesto capitolo ufficiale del franchise. Il publisher di Osaka riporterà Monster Hunter Stories su Nintendo Switch con una rimasterizzazione in alta definizione.

In attesa di questo appuntamento estivo, è il cosplayer Syn3rgie a conquistare l'attenzione del pubblico. In questo cosplay di un cacciatore da Monster Hunter vediamo l'artista ingaggiare battaglia contro un temibile Nargacuga, una delle bestie più feroci della saga. Il Wyvern Volante flagship di Monster Hunter Freedom Unite è più reale e spaventoso che mai nel bellissimo scatto condiviso dal cacciatore Syn3rgie.

