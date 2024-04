Monster Hunter, la caccia è aperta in un cosplay di un cacciatore in armatura Brachydios

Il ventesimo anniversario di Monster Hunter verrà celebrato in grande da Capcom. La software house di Osaka sta preparando festeggiamenti spettacolari, che stanno portando a collaborazioni e speciali e nuovi arrivi. Non facciamoci però distrarre, è già tempo di restare vigili e pronti alla caccia!

Mentre i giocatori di Street Fighter 6 sono impegnati con l'evento crossover con Monster Hunter, la community di appassionati dell'hunting game è in attesa di riprendere il pad tra le mani. Nei mesi estivi del 2024 arriverà su PlayStation 4 la collection Monster Hunter Stories, una raccolta che include i due capitoli già usciti su Nintendo nel 2016 e 2021.

Nel mentre, Monster Hunter Now ha introdotto parecchie novità con il suo aggiornamento primaverile. Il free to play realizzato da Niantic – stessi sviluppatori di Pokémon Go – sta entusiasmando su mobile, ma la vera carne al fuoco arriverà prossimamente.

Secondo un leak, quasi sicuramente Monster Hunter Wilds uscirà nel 2025 e noi già non ne vediamo l'ora. È comunque giunto il tempo di indossare l'armatura e di scendere in campo attraverso il cosplay di Saberwolf Creations. In questo cosplay di un cacciatore da Monster Hunter osserviamo da più vicino il meraviglioso set armatura Raging Brachydios, introdotto nel DLC Monster Hunter World Iceborne.

