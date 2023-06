Monster Hunter: la caccia comincia in un cosplay di Domadraghi in armatura Varusaburosu

La recente uscita di Monster Hunter Rise: Sunbreak su PlayStation 5 e Xbox Series X/S ha rilanciato la mania per l'hunting game sviluppato in casa Capcom. A riportare i giocatori a caccia di bestie giganti è la cosplayer italiana Federica Palmisano, in arte Domadraghi.

Da poco Capcom ha svelato i nuovi contenuti in arrivo con l'update finale di Monster Hunter Rise: Sunbreak. L'aggiornamento finale dell'hunting game sviluppato dalla software house di casa a Osaka ha attirato l'attenzione dei fan, che in attesa di essere travolti dalle novità in arrivo hanno celebrato il franchise sui social.

In questo cosplay di un cacciatore in armatura Varusaburosu da Monster Hunter possiamo ammirare il bellissimo set ottenuto cacciando il Varsuburosu, occidentalizzato come Varsablos. Il Wyvern Volante e Burst Species di Diablos è stato introdotto in Monster Hunter Frontier e presenta un corpo rosso, una corporatura spigolosa e spaventose corna ricurve che si prolungano sin dietro la testa.

Dal Varusaburosu i cacciatori possono ottenere l'equipaggiamento completo Varu GX Armor Blademaster, un'armatura che ricorda la corporatura della bestia e che si destreggia in combattimento con un grosso spadone. Anche voi come l'artista nostrana avete già assaporato la supremazia in combattimento con questo fantastico set completo di Monster Hunter?