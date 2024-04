Monster Hunter, la caccia è gelida in un cosplay di una cacciatrice Mafumofu

Il ventesimo anniversario di Monster Hunter ha portato a grandiose novità, vicinissimo al suo ritorno. L'hunting game di Capcom, una delle serie più vendute e acclamate al mondo, festeggerà questo 2024 in grande stile, con l'arrivo di diversi titoli. La caccia sta per ricominciare, ma lo fa prima con questa interpretazione.

Su PlayStation 4 arriveranno molto presto ben due novità. Si tratta di Monster Hunter Stories 2 e Monster Hunter Stories Remaster, due titoli usciti in origine rispettivamente nel 2021 e nel 2016. Questi, verranno anche raccolti in un pacchetto chiamato Monster Hunter Stories Collection.

Si espandono gli orizzonti anche di Monster Hunter Now, il free to play mobile che si ispira a Pokémon Go. La nuova stagione dello spin-off realizzato da Niantic si amplierà con una stagione che prevede un percorso gratuito e uno a pagamento di ricompense da riscattare. Si amplia anche il bestiario. Sarà ora possibile andare a caccia di mostri iconici per la serie come l'Odogaron, Tzitzi-Ya-Ku e Deviljho. A tal proposito, sapete quali sono i migliori mostri di Monster Hunter?

Questa ventata di novità si completa con l'annuncio di Monster Hunter World, il nuovo capitolo ufficiale della serie che spingerà il franchise oltre i propri orizzonti. È però ancora presto per questo appuntamento, per cui faremmo bene a concentrarci su altro, come questo bellissimo scatto condiviso dalla cosplayer Iridiel Francesca Vancheri. In questo cosplay di una cacciatrice di Monster Hunter ci proteggiamo dal freddo e dai mostri con il set armatura Mafumofu, una spessa pelliccia perfetta per gli ambienti gelidi.

