Monster Hunter: una cacciatrice in armatura Odogaron pronta a Wilds

Ai The Game Awards 2023 è arrivato l'annuncio di Monster Hunter Wilds, prossimo titolo ufficiale della saga che andrà a celebrare il 20° anniversario dell'hunting game sviluppato da Capcom. La community di appassionati è in fermento, ma la battuta di caccia si apre in anticipo con la cosplayer Beurette Aestherwave.

Il trailer di Monster Hunter Wilds è stato di difficile interpretazione. Capcom ha mostrato un primo filmato che non si discosta dagli standard grafici settati dai precedenti episodi della serie. Non sappiamo ancora se il Monster Hunter di sesta generazione è un open world, oppure se adotterà uno stile più lineare. Monster Hunter Wilds non uscirà nel 2024. La software house con sede a Osaka ha infatti già rivelato che il titolo non arriverà in contemporanea all'anniversario, ma nel 2025.

In questo cosplay di una cacciatrice in armatura Odogaron da Monster Hunter ci prepariamo alla prossima battuta di caccia con uno dei set più apprezzati del franchise. I materiali necessari per quest'armatura si ottengono mediante la caccia dell'Odogaron, una bestia Wyvern Zannuto che risiede nelle profondità, ma che si spinge nella valle in cerca di prede. È possibile ricavare per cinque armature diverse, le quali si distinguono per il loro colore rosso sangue, oltre che diversi tipi di armi, come spade, lance e e balestre.