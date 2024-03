Monster Hunter compie 20 anni: quali sono i 10 migliori mostri?

Lo scorso 11 marzo Monster Hunter ha compiuto 20 anni: in quel giorno del lontano 2004 il capostipite della serie Capcom esordiva in Giappone per poi arrivare nei mesi successivi anche negli Stati Uniti e, nel 2005, in Europa. Tantissimi dunque i giochi e soprattutto i mostri che i fan hanno affrontato nel corso del tempo.

E per celebrare l'importante anniversario, i fan del franchise hanno eletto quali sono i migliori mostri mai comparsi in Monster Hunter dalle origini fino al più recente Monster Hunter Rise e relativa espansione Sunbreak, compito non certo semplice considerato il ricchissimo bestiario che caratterizza il brand. Di seguito ecco la Top 10:

Zinogre Nergigante Lagiacrus Valstrax Gore Magala Velkhana Nargacuga Fatalis Ruiner Nergigante Alatreon

A trionfare è dunque lo Zinogre, creatura vista per la prima volta in Monster Hunter Portable 3rd (episodio per PSP mai pubblicato fuori dai confini nipponici) e poi comparso in tutti i successivi giochi principali e spin-off più rilevanti. Il Nergigante, che occupa invece la seconda posizione, è invece uno dei mostri più recenti del franchise: il possente drago è stato introdotto in Monster Hunter World ed è stato poi incluso in Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin. A chiudere il podio troviamo infine il Lagiacrus, bestione simbolo di Monster Hunter Tri ma riproposta di rado nei giochi successivi.

Siete d'accordo con la Top 10? Per concludere scopriamo anche quali sono i 5 mostri più forti di Monster Hunter.

