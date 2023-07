Monster Hunter: un cosplay di una cacciatrice in armatura Kirin

Mentre Monster Hunter Rise Sunbreak festeggia vendite da record, la community di videogiocatori è impegnata in prolungate sessioni di caccia. Una tra le più complesse riguarda la cattura del Kirin, una bestia mitologica a cui la cosplayer Miu Moonlight ha reso omaggio.

Il Kirin è un drago anziano ricorrente nella serie sviluppata da Capcom. Il Kirin appare in Monster Hunter 4 Ultimate, ma anche più recentemente. Gli utenti ricorderanno la maestosità del Kirin anche in Monster Hunter World.

Il Kirin è una bestia che a primo acchito pare somigliare a un unicorno. Solamente osservandolo con più attenzione è possibile notare che la sua testa ricorda quella di un leone e che il suo intero corpo è ricoperto da scaglie, come un dragone. La sua criniera bianca è sempre drizzata, come se fosse perennemente percorsa da elettricità statica. A conferma di ciò, qualora dovesse sentirsi minacciato, si avvolge in un manto di elettricità che provoca fulmini nelle zone a lui circostanti. Estremamente agile, si muove ad altà velocità e percorre grandi distanze in breve tempo.

Cacciare un Kirin è uno dei compiti più ardui, ma la ricompensa è alta. I cacciatori possono infatti da lui acquisire il Kirin Armor Set, un set composto da cinque pezzi diversi d'armatura che ha effetti speciali se indossato nella sua interezza. Il set Kirin è ad esempio, per ovvi motivi, resistente all'elettricità, ma debole al fuoco. Nell'interpretazione condivisa dall'artista possiamo vedere un cosplay di una cacciatrice di Monster Hunter indossare il Kirin Armor Set al completo.