Monster Hunter: in cerca di prede in un cosplay di una cacciatrice in armatura Odogaron

Sulla falsariga di Pokémon Go, e prodotto dalla stessa software house, Capcom si prepara al lancio di Monster Hunter Now aprendo le registrazioni per ottenere esclusivi oggetti bonus. Non è però questo spin-off mobile di prossima uscita ad attirare l'attenzione della community di appassionati.

Gli ultimi dati forniti confermano il periodo d'oro di Capcom, con le sue principali serie che continuano a confermarsi tra il pubblico e a ottenere incassi che garantiscono ingenti margini di guadagno. In particolare, per quanto riguarda il franchise di Monster Hunter, in questo periodo è l'espansione Monster Hunter Rise Sunbreak a fruttare maggiormente.

Attorno alla saga ruota tuttavia un alone di mistero. Secondo alcuni leak Capcom nell'inverno del 2024 lancerà un misterioso gioco che venderà milioni di copie. Il maggior indiziato è un nuovo capitolo di Monster Hunter, di cui però al momento non è noto nulla di ufficiale. In attesa di sviluppi in tal senso, la cosplayer Nymesia è già pronta a una battuta di caccia.

In questo cosplay di una cacciatrice in set armatura Odogaron da Monster Hunter la caccia ricomincia. L'Odogaron è una bestia introdotta in Monster Hunter: World appartenente alla specie dei Wybern Zannuti. Abita le profondità della Valle putrefatta, dove trascina le carcasse delle sue prede, ma si aggira anche negli Altipiani corallini in cerca di prede. Con i suoi materiali è possibile forgiare armi e armature della miglior tipologia. Il set armatura Odogaron è infatti uno dei migliori per avventurarsi in sicurezza.